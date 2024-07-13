Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с искусствоведом фильм «Слова»

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 15 июля показ фильма «Слова». Сценаристы и режиссёры Брайан Клагман и Ли Стернтал выпустили философскую драму в 2012 году.

Оригинальность сюжета заключается в том, что лента состоит из трех историй, вложенных одна в другую. Писатель Рори Джэнсен обретает долгожданную известность после публикации романа о трагическом браке американского солдата и французской официантки в военном и послевоенном Париже. Но его бестселлер оказывается написан другим человеком. Герою предстоит заплатить за свою популярность высокую цену. Бредли Купер, Джереми Айронс и Зои Салдана исполнили главные роли.

После показа зрители обсудят фильм с искусствоведом Тимофеем Коваленко.

Начало в 19:30. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5, литер Х.