Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с искусствоведом фильм «Слова»
В Краснодаре продолжается проект «Кино для своих». 15 июля покажут фильм «Слова» 2012 года (18+)
Арт-пространство «Свои» анонсировало на 15 июля показ фильма «Слова». Сценаристы и режиссёры Брайан Клагман и Ли Стернтал выпустили философскую драму в 2012 году.
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Оригинальность сюжета заключается в том, что лента состоит из трех историй, вложенных одна в другую. Писатель Рори Джэнсен обретает долгожданную известность после публикации романа о трагическом браке американского солдата и французской официантки в военном и послевоенном Париже. Но его бестселлер оказывается написан другим человеком. Герою предстоит заплатить за свою популярность высокую цену. Бредли Купер, Джереми Айронс и Зои Салдана исполнили главные роли.
После показа зрители обсудят фильм с искусствоведом Тимофеем Коваленко.
Начало в 19:30. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5, литер Х.
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