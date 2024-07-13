Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с искусствоведом фильм «Слова»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Слова» © Скриншот видео с YouTube-канала Top100kinoTV
    Кадр из трейлера к фильму «Слова» © Скриншот видео с YouTube-канала Top100kinoTV

В Краснодаре продолжается проект «Кино для своих». 15 июля покажут фильм «Слова» 2012 года (18+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 15 июля показ фильма «Слова». Сценаристы и режиссёры Брайан Клагман и Ли Стернтал выпустили философскую драму в 2012 году.

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Оригинальность сюжета заключается в том, что лента состоит из трех историй, вложенных одна в другую. Писатель Рори Джэнсен обретает долгожданную известность после публикации романа о трагическом браке американского солдата и французской официантки в военном и послевоенном Париже. Но его бестселлер оказывается написан другим человеком. Герою предстоит заплатить за свою популярность высокую цену. Бредли Купер, Джереми Айронс и Зои Салдана исполнили главные роли.

После показа зрители обсудят фильм с искусствоведом Тимофеем Коваленко.

Начало в 19:30. Арт-пространство «Свои» находится по адресу улица Зиповская, 5, литер Х.

Как писали Юга.ру, студия DreamWorks официально анонсировала выход пятой части франшизы «Шрек». 

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