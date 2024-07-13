Краснодарцев приглашают на лекцию о революции и свободе в фильмах Годара

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В Краснодаре 15 июля обсудят творчество франко-швейцарского режиссера Жан-Люка Годара. Кинокритик расскажет об особенностях его киноязыка (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 15 июля лекцию «Жан-Люк Годар и новая французская волна: революция и свобода». На встрече участники выяснят, почему без новой французской волны невозможно представить авторский кинематограф, исследуют эволюцию стиля Годара и его идей, а также проанализируют особенности его киноязыка.

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«Жан-Люк Годар — имя, которое неразрывно связано с новой французской волной, революционным движением в кинематографе 1960-х годов. Его фильмы бросили вызов устоям традиционного кино, став манифестами нового киноязыка», — рассказала Кира Кац.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в июле пройдут три экопикника и книжных встречи под открытым небом.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар Лекции

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