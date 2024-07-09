Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом мелодраму «Развод по-итальянски»

10 июля в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение фильма «Развод по-итальянски» с Марчелло Мастроянни в главной роли (18+)

Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ. 10 июля в 19:30 в Краснодаре можно будет посмотреть и обсудить с психологом Екатериной Шевчик мелодраму «Развод по-итальянски» режиссера Пьетро Джерми.

Фердинандо скоро исполнится 40 лет. Он приличный семьянин, его брак с Росалией длится уже 12 лет. Но герой влюбляется в свою юную кузину Анжелу, и девушка отвечает ему взаимностью. Фердинандо хочет расстаться с женой, однако развод в Италии практически невозможен. Он решает, что супругу проще убить, начинает строить план.

Кинопоказ и обсуждение мелодрамы пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.