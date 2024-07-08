Жители Новороссийска смогут выбрать проект карманного парка

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9149
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9149

Администрация города-героя запустила голосование за лучший проект новой зеленой зоны. Можно выбрать один из семи вариантов

8 июля мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе-герое стартовало голосование за лучший проект карманного парка. Идеи благоустройства присылали сами местные жители.

Дубы, качели и много тени:

Представлено семь проектов — макет придомовой территории на проспекте Дзержинского, беседка «Цилиндр» в сквере Пушкина, спортивный комплекс и зона отдыха на проспекте Ленина, качели с беседкой в переулке Днепровский, зона отдыха для пенсионеров в Абрау-Дюрсо и аллея в станице Раевской.

На платформе «Мой Новороссийск» можно выбрать один из семи проектов. Голосование продлится до 21 июля.

Карманный парк (от английского pocket park) — камерное зеленое пространство площадью до 0,4 гектара. Он может располагаться у входных групп и фасадов или между двух домов. Такой мини-парк часто включает в себя детскую игровую площадку, арт-объекты и другие элементы городского благоустройства

Как писали Юга.ру, на мысе «Суджукская коса» в Новороссийске появился «Писающий мальчик». Жители и гости города-героя неоднозначно отреагировали на скульптуру.

Курорты и туризм Новороссийск Парки

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