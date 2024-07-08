Мягкие лыжи и пенная вечеринка. В Туапсе прошла семейная спартакиада
29 июня на стадионе «Водник» в Туапсе состоялась спартакиада «Папа, мама, я — спортивная семья»
Восьмой год подряд накануне Дня работников морского и речного флота сотрудники Туапсинского торгового морского порта (ТМТП) собираются семьями, чтобы отметить профессиональный праздник чествованием здорового образа жизни.
В этом году на старт вышли 16 семей портовиков. Чтобы уравновесить силы, их разделили две возрастные группы: с детьми до 11 лет и старше 12 лет. Самому младшему члену команды исполнилось 8 лет.
Перед состязаниями участники устроили разминку под зажигательную музыку.
Всего для победы в соревнованиях требовалось пройти 5 испытаний. Первым стал бег с мячом, балансирующим в дорожном конусе. Участники должны были проявить ловкость и не уронить мяч на землю, сохраняя при этом высокую скорость.
Затем члены семей облачились в огромные ботинки и по очереди преодолевали дистанцию.
Третье испытание — бег в мешке, четвертое — полоса препятствий с импровизированным тоннелем в середине пути. Его прохождение осложняли утяжелители — футбольные мячи в руках.
Последнее испытание проверило умение членов семьи работать в команде. Участники проходили дистанцию в огромных мягких лыжах. Каждая семья выбирала свою тактику.
Пока жюри подводило итоги, детей угощали сладкой ватой — они с удовольствием делились воздушным десертом с членами своей семьи. После перекуса стартовала пенная дискотека.
Когда все вдоволь насладились праздником, началась церемония награждения. В категории участников с детьми до 11 лет третье место заняла семья Паршинцевых, второе — чета Сушко, а первое — Канкуловы. Отдельный приз в номинации «За волю к победе» получила семья Гусак.
В категории семей с детьми старше 12 лет бронзу завоевали Яшины, серебряными призерами стали Харитоновы, а золото досталось семье Мадиковых. В номинации «За волю к победе» наградили Щемелининых.
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Победители получили кубки, медали и сертификаты на покупки в магазине техники DNS номиналом 50 тыс. рублей, обладатели второго и третьего места — медали и сертификаты в DNS номиналом в 40 и 20 тыс. рублей соответственно. Отмеченным в номинации «За волю к победе» вручили сертификаты в DNS на 10 тыс. рублей, а остальным участникам — на 4 тыс. рублей.
Мероприятие завершилось фотосессией у специально подготовленного баннера со сказочными персонажами. Спартакиада «Папа, мама, я — спортивная семья» — не только пропаганда здорового образа жизни, но и вклад в сплочение семей портовиков, отражение социальной политики Туапсинского морского торгового порта, отмечают в пресс-службе компании.
ТМТП регулярно поддерживает развитие спорта в регионе. Так, в мае компания подарила городской Спортивной школе №3 инвентарь для тхэквондо, а в июне приобрела тренировочное оборудование для всех секций — гимнастические стойки, балансировочные подушки, гантели. Также ТМТП помог закупить металлические шведские стенки, навесные турники и брусья для воспитанников Спортивной школы №6 на территории стадиона «Водник».