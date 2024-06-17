Туапсинский морской торговый порт закупил инвентарь для городской спортивной школы

Туапсинский морской торговый порт приобрел тренировочное оборудование для городской Спортивной школы №3

В туапсинской Спортивной школе № 3 более 550 детей младшего, среднего и старшего звена занимаются самбо, дзюдо, спортивной акробатикой и художественной гимнастикой. Чтобы сделать тренировки эффективнее, Туапсинский морской торговый порт приобрел специальное оборудование для занятий.

Инвентарь спортивной школы пополнился пятью парами обычных и двумя пружинных гимнастических стоек. Также для комплексного развития юных спортсменов закупили 22 балансировочные подушки, комплект гантелей переменной массы (до 10 кг) и горизонтальную стойку со скамьей для жима лежа.

© Фото Инессы Царевой, предоставлено АО ТМТП

© Фото Инессы Царевой, предоставлено АО ТМТП

© Фото Инессы Царевой, предоставлено АО ТМТП

© Фото Инессы Царевой, предоставлено АО ТМТП

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Тренажеры будут использовать во всех секциях школы. Ребята Спортивной школы №3 регулярно участвуют в местных и краевых состязаниях. В этом году учащиеся отделений спортивной акробатики и дзюдо выступали на первенствах России. В каждой секции есть мастера спорта и кандидаты в мастера спорта.

«Мы безмерно благодарны Туапсинскому морскому торговому порту за регулярную поддержку. Предприятие помогает нам уже более 10 лет. Закупали костюмы для выступлений, пополняли инвентарь, выделяли средства на участие ребят в соревнованиях. Дети — наше будущее, и здорово, что есть такие компании, которым небезразлична судьба юных талантов. Без тренажеров они бы не смогли демонстрировать свои достижения на состязаниях и чемпионатах», — говорит директор МБУ ДО СШ № 3 Туапсе Ирина Игоревна Томич.

Предприятие продолжит помогать в развитии навыков и талантов детей в рамках своей благотворительной программы.