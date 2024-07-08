Погода в Краснодаре: неделя начнется с ливней

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 8-9 июля в регионе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. В отдельных районах края прогнозируют сильный дождь, ливень в с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-22 м/с.

Температура воздуха ночью 22-27 °С, днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39-41 °С. В горах ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С.