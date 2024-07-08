Погода в Краснодаре: неделя начнется с ливней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 8-9 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 8-9 июля в регионе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. В отдельных районах края прогнозируют сильный дождь, ливень в с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-22 м/с.

Температура воздуха ночью 22-27 °С, днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39-41 °С. В горах ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С.

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На Черноморском побережье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 31-36 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 37 °С.

Температура морской воды:

  • в Ейске 28 °C;
  • в Приморско-Ахтарске 26 °C;
  • в Темрюке 27 °C;
  • в Анапе 24 °C;
  • в Новороссийске 22 °C;
  • в Туапсе 27 °C;
  • в Геленджике 24 °C;
  • в Сочи 27 °C.

Как писали Юга.ру, депутат Госдумы предложил закрыть пляжи Краснодарского края и Севастополя рядом с военными и стратегическими объектами.

Власти Севастополя отреагировали на обращение чиновника и порекомендовали туристам отказаться от посещения некоторых пляжных территорий города. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал предложение.

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