Погода в Краснодаре: неделя начнется с ливней
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 8-9 июля
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 8-9 июля в регионе будет переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. В отдельных районах края прогнозируют сильный дождь, ливень в с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-22 м/с.
Температура воздуха ночью 22-27 °С, днем 32-37 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 39-41 °С. В горах ночью 13-18 °С, днем 24-29 °С.
На Черноморском побережье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-26 °С, днем 31-36 °С, во второй половине дня и вечером сильная жара 37 °С.
Температура морской воды:
- в Ейске 28 °C;
- в Приморско-Ахтарске 26 °C;
- в Темрюке 27 °C;
- в Анапе 24 °C;
- в Новороссийске 22 °C;
- в Туапсе 27 °C;
- в Геленджике 24 °C;
- в Сочи 27 °C.
Как писали Юга.ру, депутат Госдумы предложил закрыть пляжи Краснодарского края и Севастополя рядом с военными и стратегическими объектами.
Власти Севастополя отреагировали на обращение чиновника и порекомендовали туристам отказаться от посещения некоторых пляжных территорий города. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал предложение.