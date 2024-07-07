В Краснодаре пройдет трехдневный фестиваль «Духота»
Краснодарцев приглашают с 19 по 21 июля освежиться на фестивале «Духота» (18+)
Телеграм-канал 03.community анонсировал фестиваль «Духота». По словам организаторов, главная идея события — освежить людей, которые остались в Краснодаре летом.
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В программе:
- три зоны отдыха;
- выступления местных диджеев;
- маркеты с сувенирами и одеждой;
- настольные игры, бильярд и другие развлечения.
Фестиваль пройдет в «Фабрика 7.1» по адресу улица Захарова, 7/1. Узнать подробности можно по ссылке.
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