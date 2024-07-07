В Краснодаре пройдет трехдневный фестиваль «Духота»

© Изображение от ASphotofamily на Freepik

© Изображение от ASphotofamily на Freepik

Краснодарцев приглашают с 19 по 21 июля освежиться на фестивале «Духота» (18+)

Телеграм-канал 03.community анонсировал фестиваль «Духота». По словам организаторов, главная идея события — освежить людей, которые остались в Краснодаре летом.

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В программе: три зоны отдыха;

выступления местных диджеев;

маркеты с сувенирами и одеждой;

настольные игры, бильярд и другие развлечения. Фестиваль пройдет в «Фабрика 7.1» по адресу улица Захарова, 7/1. Узнать подробности можно по ссылке.