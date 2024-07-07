В Краснодаре пройдет трехдневный фестиваль «Духота»

Краснодарский край

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  • © Изображение от ASphotofamily на Freepik
    © Изображение от ASphotofamily на Freepik

Краснодарцев приглашают с 19 по 21 июля освежиться на фестивале «Духота» (18+)

Телеграм-канал 03.community анонсировал фестиваль «Духота». По словам организаторов, главная идея события — освежить людей, которые остались в Краснодаре летом.

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В программе:

  • три зоны отдыха;
  • выступления местных диджеев;
  • маркеты с сувенирами и одеждой;
  • настольные игры, бильярд и другие развлечения.

Фестиваль пройдет в «Фабрика 7.1» по адресу улица Захарова, 7/1. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, сообщество AniFest анонсировало на 10 августа в Краснодаре фестиваль SlavPunk. Событие посвящено кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм.

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