Пробка на 10 км образовалась 5 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» 5 июля образовалась пробка протяженностью 10 км

5 июля в Краснодарском крае на пути к Черному морю образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» после Горячего Ключа достигла 10 км — с 1401-го по 1411-й км. На преодоление расстояния от Хребтового почти до Молдовановки, согласно сервису «Яндекс Карты», у водителей уйдет около 40 минут.

  • © Скриншот с сайта yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

По дороге от Черного моря затруднений в автомобильном движении нет. 

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Напомним, 2 июля жители Горячего Ключа пожаловались на сломанный светофор, регулирующий пешеходный переход между микрорайоном Заречье и центром города.

Как писали Юга.ру, 4 июля власти Горячего Ключа рассказали, как ГАИ борется с пробкой на трассе к Черному морю. У виадука, по которому трасса М-4 «Дон» проходит над заездом в город, установили закрепленные конусы, которые не позволяют ехать по обочине.

Автомобили Дороги Пробки Транспорт Черное море

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Пробка на 10 км образовалась 5 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря
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