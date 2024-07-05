Пробка на 10 км образовалась 5 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» 5 июля образовалась пробка протяженностью 10 км

5 июля в Краснодарском крае на пути к Черному морю образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» после Горячего Ключа достигла 10 км — с 1401-го по 1411-й км. На преодоление расстояния от Хребтового почти до Молдовановки, согласно сервису «Яндекс Карты», у водителей уйдет около 40 минут.

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps

По дороге от Черного моря затруднений в автомобильном движении нет.

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Напомним, 2 июля жители Горячего Ключа пожаловались на сломанный светофор, регулирующий пешеходный переход между микрорайоном Заречье и центром города.