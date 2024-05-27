150 пассажиров рейса Сочи − Стамбул больше 12 часов не могут вылететь в Турцию

В аэропорту Сочи около 150 человек не могут вылететь в Стамбул из-за неисправности двух самолетов

27 мая телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео из аэропорта Сочи, в котором пассажиры сообщили, что они уже больше 12 часов ожидают вылет в Стамбул. Рейс 5763 должен был отправиться в Турцию 26 мая в 19:00. По словам пассажиров, представители авиакомпании «ИрАэро» сначала переносили взлет, а потом заявили о неисправности самолета и попросили подождать замену. Второй самолет, который прибыл в аэропорт, тоже оказался неисправен.

«Якобы сейчас чинят, и они будут думать, может быть починят, может нет. Это еще не точно», — рассказали пассажиры телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Рейсы указанной авиакомпании в турецкую Анталью тоже перенесли. Утром 27 мая в аэропорту Сочи в ожидании вылетов остаются около 150 человек. Пассажиры жалуются, что им не предоставили питание.