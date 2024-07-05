Краснодарцам расскажут о писательницах, которые придумали Карлсона и Муми-Троллей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Краснодаре 7 июля пройдет лекция «Сказочная доля: женщины в детской литературе». Участники обсудят творчество Туве Яссон и Астрид Лингрен (16+)

Продюсер Анастасия Чернова анонсировала на 7 июля образовательную лекцию «Сказочная доля: женщины в детской литературе».

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В программе:

  • как Астрид Лингрен изменила детскую литературу?
  • Мир иллюстраций Туве Яссон и Мумми-троллей — почему сказка без картинки не выживет?
  • Новая педагогика — что это?
  • Как проходила борьба за женскую сказку?
  • Могут ли женщины дружить во имя общей идеи?
  • О чем произведения Астрид Лингрен и Туве Яссон на самом деле?

Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Офицерская, 36 (салон «Аврора»). Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону +7 (918) 482-01-40.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Renaissance анонсировал на 6 июля образовательную лекцию «Театр и еда: до, после или во время?». 

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