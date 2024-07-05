Краснодарцам расскажут о писательницах, которые придумали Карлсона и Муми-Троллей

В Краснодаре 7 июля пройдет лекция «Сказочная доля: женщины в детской литературе». Участники обсудят творчество Туве Яссон и Астрид Лингрен (16+)

Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Офицерская, 36 (салон «Аврора»). Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону +7 (918) 482-01-40 .

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Renaissance анонсировал на 6 июля образовательную лекцию «Театр и еда: до, после или во время?».