Краснодарцам расскажут о писательницах, которые придумали Карлсона и Муми-Троллей
В Краснодаре 7 июля пройдет лекция «Сказочная доля: женщины в детской литературе». Участники обсудят творчество Туве Яссон и Астрид Лингрен (16+)
Продюсер Анастасия Чернова анонсировала на 7 июля образовательную лекцию «Сказочная доля: женщины в детской литературе».
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В программе:
- как Астрид Лингрен изменила детскую литературу?
- Мир иллюстраций Туве Яссон и Мумми-троллей — почему сказка без картинки не выживет?
- Новая педагогика — что это?
- Как проходила борьба за женскую сказку?
- Могут ли женщины дружить во имя общей идеи?
- О чем произведения Астрид Лингрен и Туве Яссон на самом деле?
Начало в 18:00. Лекция пройдет по адресу улица Офицерская, 36 (салон «Аврора»). Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону +7 (918) 482-01-40.
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