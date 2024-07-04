В Пашковском микрорайоне Краснодара бесплатно покажут кино под открытым небом
В Краснодаре продолжают показывать кино во дворах жилых комплексов. 6 июля можно будет посмотреть ленту «Я делаю шаг» (12+)
3 июля телеграм-канал «Центр событий» анонсировал кинопоказ в рамках проекта «Кино нашего двора». Мероприятие состоится 6 июля в сквере «Кленовом» в Пашковском микрорайоне Краснодара.
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В 19:30 для зрителей с авторскими песнями выступит певица Анастасия Жовнер. В 20:00 покажут мелодраму «Я делаю шаг». В ней парень с дислексией становится учителем литературы в провинциальной школе.
Присоединиться к просмотру может любой желающий, вход свободный. Организаторы рекомендуют взять с собой пледы и средства от комаров.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 июля обсудят творчество американского режиссера Альфреда Хичкока. Кинокритик расскажет о его новаторском подходе к монтажу.