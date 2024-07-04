В Пашковском микрорайоне Краснодара бесплатно покажут кино под открытым небом

В Краснодаре продолжают показывать кино во дворах жилых комплексов. 6 июля можно будет посмотреть ленту «Я делаю шаг» (12+)

3 июля телеграм-канал «Центр событий» анонсировал кинопоказ в рамках проекта «Кино нашего двора». Мероприятие состоится 6 июля в сквере «Кленовом» в Пашковском микрорайоне Краснодара.

В 19:30 для зрителей с авторскими песнями выступит певица Анастасия Жовнер. В 20:00 покажут мелодраму «Я делаю шаг». В ней парень с дислексией становится учителем литературы в провинциальной школе.

Присоединиться к просмотру может любой желающий, вход свободный. Организаторы рекомендуют взять с собой пледы и средства от комаров.