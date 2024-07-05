Краснодарцев приглашают на лекцию «Театр и еда: до, после или во время?»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре 6 июля пройдет образовательная лекция на тему искусства и пищи (16+)

Краснодарский проект Renaissance анонсировал на 6 июля образовательную лекцию «Театр и еда: до, после или во время?». 

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«Современный театр всегда двигается навстречу зрителю, пытается вписаться в безумный ритм жизни и предлагает новые формы взаимодействия. Например, совместить просмотр постановки с ужином. Искусно подобранное меню способно усилить впечатление от пьесы, расширить границы восприятия», — рассказала лектор Дарья Феленкова.

Программа:

  • могут ли спектакли сочетаться с едой;
  • можно ли есть во время спектакля и останется ли это спектаклем;
  • может ли сама еда выступать в качестве действующего лица.

Начало в 17:00. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. 

Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 13-14 июля мастер-классы по созданию оригами «Лотос» и бумажной куклы Чиогами нингё.

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