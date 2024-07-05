Карачаево-Черкесия вслед за Дагестаном запретила носить никабы
Муфтият Карачаево-Черкесии временно запретил ношение никабов. Аналогичное ограничение ранее ввели в Дагестане
Предыстория. 23 июня боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, погиб 21 человек.
3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике.
4 июля телеграм-канал «Медресе КЧР» опубликовал документ, согласно которому в регионе нельзя носить никаб. Указ подписал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев.
«Социальный эксперимент над республикой»:
«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в тексте.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев, занимающийся разработкой законопроекта о так называемом запрете никабов, заявил, что мотивация у документа не религиозная, а касается исключительно безопасности. Власти хотят ограничить ношение любых предметов гардероба, скрывающих лицо в общественных местах. Исключением станут медицинские маски и спецодежда.
Как писали Юга.ру, мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет никаба в Дагестане.