Карачаево-Черкесия вслед за Дагестаном запретила носить никабы

Предыстория. 23 июня боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, погиб 21 человек.



3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике.

4 июля телеграм-канал «Медресе КЧР» опубликовал документ, согласно которому в регионе нельзя носить никаб. Указ подписал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев.