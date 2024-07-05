Карачаево-Черкесия вслед за Дагестаном запретила носить никабы

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Муфтият Карачаево-Черкесии временно запретил ношение никабов. Аналогичное ограничение ранее ввели в Дагестане

Предыстория. 23 июня боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, погиб 21 человек. 

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике.

4 июля телеграм-канал «Медресе КЧР» опубликовал документ, согласно которому в регионе нельзя носить никаб. Указ подписал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев.

«Социальный эксперимент над республикой»:

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в тексте.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев, занимающийся разработкой законопроекта о так называемом запрете никабов, заявил, что мотивация у документа не религиозная, а касается исключительно безопасности. Власти хотят ограничить ношение любых предметов гардероба, скрывающих лицо в общественных местах. Исключением станут медицинские маски и спецодежда.

Как писали Юга.ру, мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет никаба в Дагестане. 

Ислам Религия

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