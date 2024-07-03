Муфтият Дагестана все же временно запретил носить никабы в республике

Дагестан

Распечатать

  • © Фото rawpixel.com, Freepik.com
    © Фото rawpixel.com, Freepik.com

Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов. Ограничение будет действовать до нового богословского заключения

Предыстория. 23 июня власти республики сообщили, что боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, в том числе — 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Больше 20 человек пострадали. Шестерых нападавших убили.

29 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин согласился с предложением запретить ношение никабов в России и заявил, что запретом должны заняться законодатели.

1 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил о травле после терактов в Махачкале и Дербенте.

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике. Ограничение будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Читайте также:

По словам помощника муфтия республики Дагестан по региональным вопросам Ахмада Надырбегова, никаб стал «яблоком раздора», представляющим угрозу для безопасности государства. Он добавил, что ограничение вводят на период нестабильности, пока не появятся условия для снятия запрета.

Как писали Юга.ру, в сочинском аэропорту установили молитвенные зоны для всех конфессий.

Ислам Религия

Новости

В отделениях «Почты России» в Краснодарском крае появились зоны самообслуживания
В Краснодарском крае искусственный интеллект будет отслеживать загруженность остановок
РЖД запустит гастротур из Москвы в Краснодарский край и Адыгею
Кавказский заповедник полностью запустил туристический маршрут «Через горы к морю». Ранее на нем ремонтировали тропу
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад
Муфтият Дагестана все же временно запретил носить никабы в республике

Лента новостей

Ключ от всего — в твоем смартфоне
Вчера, 16:27 Реклама
Ключ от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
Вчера, 18:29
«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
В Краснодаре его бесплатно покажут 5 и 6 июля
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад
Сегодня, 12:38
В парке «Краснодар» установили лавочки с навесом для ожидающих очереди в Японский сад

Реклама на сайте