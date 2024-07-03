Муфтият Дагестана все же временно запретил носить никабы в республике

Предыстория. 23 июня власти республики сообщили, что боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, в том числе — 15 полицейских и сотрудник Росгвардии. Больше 20 человек пострадали. Шестерых нападавших убили.



29 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин согласился с предложением запретить ношение никабов в России и заявил, что запретом должны заняться законодатели.



1 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил о травле после терактов в Махачкале и Дербенте.

3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике. Ограничение будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».