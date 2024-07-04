Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет никаба в Дагестане. Чем эта одежда отличается от хиджаба и где запрещена
Объединение мусульман южных регионов РФ поддержало решение дагестанского муфтия о запрете никаба
Предыстория. 23 июня боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, погиб 21 человек.
3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике.
3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа поддержал это ограничение. По их словам, большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом» (частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми).
«Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности «никаба». Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом — недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе», — заявили в Координационном центре.
Там добавили, что никаб никогда не считался традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Кроме того, в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение этого предмета одежды в общественных местах.
«По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и подобных скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — подытожили в Координационном центре.
За запрет на никаб выступил и верховный муфтий России Талгат Таджуддин. В интервью BRIEF он заявил, что до XIV века на Северном Кавказе не было этого предмета одежды.
«Социальный эксперимент над республикой»:
«У мусульман шафиитского мазхаба может считаться обязательным покрытие лица, но, например, в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства, эту проблему можно решить в законодательном порядке. Одно время было обязательным фотографироваться на паспорт только с непокрытой головой, в последние годы разрешили фотографироваться в платках и головных уборах. Это решается законодательно. Но у мусульман ханафитского мазхаба нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин»,— сообщил Таджуддин.
Напомним, о запрете одежды, скрывающей лица, говорили и до терактов в Дагестане. 24 июня в беседе с RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев, занимающийся разработкой законопроекта, заявил:
«В законопроекте не будет ни слова о никабах, парандже и масках полинезийских племен. В нем будет мотивация не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности. <...> будем ставить вопрос о запрете на любые предметы, скрывающие лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении».
Он добавил, что вместе с законопроектом готовятся поправки в КоАП, минимальный штраф на нарушение новых требований может составить 10 тыс. рублей.
«Также обсуждается вопрос конфискации предмета нарушения при повторном нарушении», — сказал Матвеев.
Что такое никаб и где он запрещен?
Хиджаб (в переводе с арабского «ширма, перегородка, ограда») — любая религиозная одежда, которая покрывает лицо и фигуру женщины. В том числе, никаб. Хиджаб в узком смысле — это плотный платок, который покрывает волосы, уши и шею.
Никаб — это разновидность уличной женской одежды у мусульманок. Представляет собой головной убор, полностью закрывающий лицо и шею, оставляя только прорезь для глаз.
Простейший никаб — квадратный кусок ткани, который надевается на голову и удерживается с помощью завязки или резинки. Некоторые никабы включают перегородку, закрывающую переносицу.
Поскольку у покрытия лица нет прямого обоснования в Коране, ношение никаба вызывает активные дискуссии и в мусульманских странах, и за их пределами. РБК указывает, что эти споры обострились за последние полвека, когда ношение никаба стали связывать с исламским радикализмом. С 1970-х активисты-фундаменталисты выступали за своеобразный дресс-код, «важным атрибутом которого для женщин стал никаб монотонных цветов».
В Европе первой страной, запретившей сокрытие лица, стала Италия. Закон приняли в 1975 году. Сейчас он предусматривает штраф от 1 до 2 тыс. евро или два года тюрьмы.
В 2011 году Франция ввела общенациональный запрет на полное покрытие лица. За нарушение закона грозит штраф от 150 евро. За принуждение к ношению такой одежды — 30 тыс. евро или год тюрьмы.
В Чаде никаб запрещен президентским декретом с июня 2015 года. В Дании закрывать лицо в общественных местах нельзя с августа 2018 года. За нарушение грозит штраф в размере до 1 тыс. датских крон, а в случае рецидива — 10 тыс.
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