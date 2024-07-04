Мусульмане Северного Кавказа поддержали запрет никаба в Дагестане. Чем эта одежда отличается от хиджаба и где запрещена

Предыстория. 23 июня боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале, погиб 21 человек.



3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никаба в республике.

3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа поддержал это ограничение. По их словам, большинство исламских ученых считают, что открытое лицо и руки не являются «авратом» (частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми).

«Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности «никаба». Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом — недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе», — заявили в Координационном центре.

Там добавили, что никаб никогда не считался традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Кроме того, в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение этого предмета одежды в общественных местах.

«По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и подобных скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях», — подытожили в Координационном центре.

За запрет на никаб выступил и верховный муфтий России Талгат Таджуддин. В интервью BRIEF он заявил, что до XIV века на Северном Кавказе не было этого предмета одежды.