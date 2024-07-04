Жительница Краснодара больше недели живёт в аэропорту Бангкока. Ей приходится просить милостыню

40-летняя жительница Краснодара уже девять дней живёт в аэропорту Бангкока. Если женщина не улетит в Россию, то её могут поместить в депортационный центр

4 июля телеграм-канал Baza сообщил , что жительница Краснодара уже девять дней живёт в аэропорту Бангкока и не может вернуться в Россию. Как рассказали очевидцы, 40-летняя Юлия работала дознавателем в краснодарском УВД. Несколько месяцев назад женщина лишилась работы за прогулы. Тогда она набрала кредитов и улетела в Таиланд. Родные не знали, куда Юлия отправилась.

С 26 июня женщина живёт в аэропорту Бангкока. У неё просрочен паспорт и нет денег на обратный билет. Юлии приходится просить милостыню, чтобы купить еду. Она получила «свидетельство на возвращение», но и его срок действия подходит к концу.

В разговоре с BAZA мать Юлии заявила, что не будет помогать дочери. Если женщина в ближайшее время не полетит в Россию, то её могут отправить в местный депортационный центр.