Спрос на туры в Крым и Дагестан заметно снизился после трагических событий в этих регионах

В Крыму и Дагестане наблюдается спад бронирований путевок. По первому направлению он составляет 25-30%, по второму — 5%

Предыстория. 23 июня власти Дагестана сообщили, что боевики атаковали две православные церкви, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Погиб 21 человек, в том числе — 15 полицейских и 1 сотрудник Росгвардии. Больше 20 человек пострадали. Шестерых нападавших убили.



В тот же день, 23 июня, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО сбила четыре ракеты, еще одна отклонилась от траектории и взорвалась над пляжем Учкуевка. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей.

1 июля Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что неделю спустя после трагических событий в Крыму и Дагестане наблюдают спад бронирований на этих направлениях. По первому он составляет 25-30%, по второму — не более 5%.

При этом оба направления продолжают резервировать со значительным опережением показателей 2023 года. Прирост заказов по Крыму составляет 24%, по Дагестану — 14%. Однако неделю назад эти индексы были на уровне 53% и 19% соответственно.