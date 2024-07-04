Девелопер ТОЧНО запустил в Краснодаре собственного оператора связи с гигабитным интернетом

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

1 июля федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) запустил оператора связи «ТОЧНО Телеком» в микрорайоне «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменском

Новый оператор обеспечил интернетом скоростью до 1 Гбит/с жителей «Родных Просторов». Теперь для подключения цифровых сервисов им не придется обращаться к другим провайдерам.

Постепенно «ТОЧНО Телеком» внедрят во все жилые комплексы и социальные объекты девелопера. В перспективе ТОЧНО планирует выйти на рынок телеком-услуг Краснодарского края.

Стартовый пакет «Интернет + IPTV» начинается от 200 Мбит/сек и включает в себя 200 ТВ-каналов.

Для первых десяти клиентов «ТОЧНО Телеком» действует специальное предложение: стоимость обслуживания в первые два месяца за 1 рубль.

Оформить заявку на подключение пакета можно на сайте «ТОЧНО Телеком».

Как мы звонили и выходили в интернет 20 лет назад:

«Для ТОЧНО создание собственного оператора связи — логичный шаг в развитии экосистемы. Мы тщательно подошли к разработке нового цифрового продукта, чтобы обеспечить единый стандарт качества во всех проектах группы компаний. С 1 июля запустили «ТОЧНО Телеком» в одном из самых масштабных жилых комплексов — «Родных Просторах». По мере подключения новых операторов будем выявлять точки роста, чтобы довести продукт до идеала», — объяснила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Как писали Юга.ру, на международной премии REPA ТОЧНО наградили за комплексное развитие Южного федерального округа.

ГК ТОЧНО Жилье Интернет Инфраструктура Мобильная связь Телеком Технологии

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