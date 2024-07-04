Мэрия Краснодара рассказала, где можно купить арбузы и дыни. В городе 29 легальных точек продажи

Краснодарский край

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  • Арбуз © фото с сайта pixabay.com
    Арбуз © фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре заработали 29 официальных точек продажи бахчевых культур. Они расположены в крупных жилых массивах

4 июля мэрия Краснодара сообщила, что в городе открылось 29 официальных точек продажи арбузов и дынь. С фермерами юга мэрия заключила договоры.

О незаконных точках продажи жители могут сообщить в управление торговли и бытового обслуживания населения по телефону: 8 (861) 218-98-00.

Приобрести арбузы и дыни можно по следующим адресам:

  • проспект Чекистов (у домов № 7/1–7);
  • проспект Чекистов (у дома № 9);
  • пересечение проспекта Чекистов (у дома № 29) и улицы Бульварное Кольцо (у дома № 23);
  • пересечение улицы Гагарина и Котовского;
  • улица Тургенева (у дома № 134);
  • улица Тургенева (у дома № 148/1);
  • улица им. Федора Лузана (у дома № 12);
  • пересечение улиц Орджоникидзе и Суворова;
  • пересечение улиц Стасова и Бургасской;
  • пересечение улиц Карасунской Набережной и Садовой;
  • улица 40-летия Победы (у дома № 35);
  • улица Гастелло (у дома № 2);
  • улица Калинина (служебный проход КНИИСХ);
  • пересечение улиц Тепличной и 1-го Мая;
  • улица Школьная (у дома № 15/3);
  • улица Яна Полуяна (у дома № 42);
  • микрорайон Пашковский, улица Евдокии Бершанской (у дома № 216);
  • микрорайон Пашковский, пересечение улиц Евдокии Бершанской и Лавочкина;
  • улица Гидростроителей (у дома № 12);
  • хутор Ленина, улица Пластунская (у дома № 35);
  • улица Сормовская (у дома № 9);
  • пересечение улиц Сормовской (у дома № 102) и Симферопольской;
  • пересечение улиц Сормовской и Онежской (у дома № 3);
  • улица Трудовой Славы (у дома № 36);
  • улица Тюляева (у дома № 6);
  • пересечение улиц Уральской (у дома № 178) и 30-й Иркутской Дивизии;
  • улица Уральская (у дома № 194).

Фрукты и ягоды прямо под ногами:

Также фрукты и ягоды будут продаваться на ярмарках выходного дня. Летом их всего пять, они находятся на улицах:

  • Архитектора Ишунина, 7/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26.

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