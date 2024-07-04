Мэрия Краснодара рассказала, где можно купить арбузы и дыни. В городе 29 легальных точек продажи

В Краснодаре заработали 29 официальных точек продажи бахчевых культур. Они расположены в крупных жилых массивах

4 июля мэрия Краснодара сообщила, что в городе открылось 29 официальных точек продажи арбузов и дынь. С фермерами юга мэрия заключила договоры. О незаконных точках продажи жители могут сообщить в управление торговли и бытового обслуживания населения по телефону: 8 (861) 218-98-00.

Приобрести арбузы и дыни можно по следующим адресам: проспект Чекистов (у домов № 7/1–7);

проспект Чекистов (у дома № 9);

пересечение проспекта Чекистов (у дома № 29) и улицы Бульварное Кольцо (у дома № 23);

пересечение улицы Гагарина и Котовского;

улица Тургенева (у дома № 134);

улица Тургенева (у дома № 148/1);

улица им. Федора Лузана (у дома № 12);

пересечение улиц Орджоникидзе и Суворова;

пересечение улиц Стасова и Бургасской;

пересечение улиц Карасунской Набережной и Садовой;

улица 40-летия Победы (у дома № 35);

улица Гастелло (у дома № 2);

улица Калинина (служебный проход КНИИСХ);

пересечение улиц Тепличной и 1-го Мая;

улица Школьная (у дома № 15/3);

улица Яна Полуяна (у дома № 42);

микрорайон Пашковский, улица Евдокии Бершанской (у дома № 216);

микрорайон Пашковский, пересечение улиц Евдокии Бершанской и Лавочкина;

улица Гидростроителей (у дома № 12);

хутор Ленина, улица Пластунская (у дома № 35);

улица Сормовская (у дома № 9);

пересечение улиц Сормовской (у дома № 102) и Симферопольской;

пересечение улиц Сормовской и Онежской (у дома № 3);

улица Трудовой Славы (у дома № 36);

улица Тюляева (у дома № 6);

пересечение улиц Уральской (у дома № 178) и 30-й Иркутской Дивизии;

улица Уральская (у дома № 194).

Фрукты и ягоды прямо под ногами: Что можно съесть в частном секторе Краснодара

Также фрукты и ягоды будут продаваться на ярмарках выходного дня. Летом их всего пять, они находятся на улицах: Архитектора Ишунина, 7/1;

Героя Яцкова, 11;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26.