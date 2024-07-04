Мэрия Краснодара рассказала, где можно купить арбузы и дыни. В городе 29 легальных точек продажи
В Краснодаре заработали 29 официальных точек продажи бахчевых культур. Они расположены в крупных жилых массивах
4 июля мэрия Краснодара сообщила, что в городе открылось 29 официальных точек продажи арбузов и дынь. С фермерами юга мэрия заключила договоры.
О незаконных точках продажи жители могут сообщить в управление торговли и бытового обслуживания населения по телефону: 8 (861) 218-98-00.
Приобрести арбузы и дыни можно по следующим адресам:
- проспект Чекистов (у домов № 7/1–7);
- проспект Чекистов (у дома № 9);
- пересечение проспекта Чекистов (у дома № 29) и улицы Бульварное Кольцо (у дома № 23);
- пересечение улицы Гагарина и Котовского;
- улица Тургенева (у дома № 134);
- улица Тургенева (у дома № 148/1);
- улица им. Федора Лузана (у дома № 12);
- пересечение улиц Орджоникидзе и Суворова;
- пересечение улиц Стасова и Бургасской;
- пересечение улиц Карасунской Набережной и Садовой;
- улица 40-летия Победы (у дома № 35);
- улица Гастелло (у дома № 2);
- улица Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- пересечение улиц Тепличной и 1-го Мая;
- улица Школьная (у дома № 15/3);
- улица Яна Полуяна (у дома № 42);
- микрорайон Пашковский, улица Евдокии Бершанской (у дома № 216);
- микрорайон Пашковский, пересечение улиц Евдокии Бершанской и Лавочкина;
- улица Гидростроителей (у дома № 12);
- хутор Ленина, улица Пластунская (у дома № 35);
- улица Сормовская (у дома № 9);
- пересечение улиц Сормовской (у дома № 102) и Симферопольской;
- пересечение улиц Сормовской и Онежской (у дома № 3);
- улица Трудовой Славы (у дома № 36);
- улица Тюляева (у дома № 6);
- пересечение улиц Уральской (у дома № 178) и 30-й Иркутской Дивизии;
- улица Уральская (у дома № 194).
Фрукты и ягоды прямо под ногами:
Также фрукты и ягоды будут продаваться на ярмарках выходного дня. Летом их всего пять, они находятся на улицах:
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26.
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