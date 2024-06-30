В Северной Осетии вдвое увеличат площади под спаржу к 2028 году

Северная Осетия

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  • © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя Racool_studio с сайта freepik.com

Власти Северной Осетии увеличат площади под спаржу до 100 гектаров к 2027-2028 годам

24 июня «РБК Кавказ» со ссылкой на министра сельского хозяйства Северной Осетии Алана Кусраева сообщил, что в регионе увеличат площади спаржи в два раза. По планам к 2028 году они достигнут 100 гектаров.

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«Хозяйство ООО «Долина спаржи» находится недалеко от Владикавказа, в Пригородном районе. Это самая крупная плантация — 55 гектаров спаржи. Планируется довести площади спаржи до 100 гектаров к 2027-2028 годам. Спрос на эту культуру очень большой», — рассказал Кусраев.

По его словам, сбор урожая спаржи уже начался. Ее поставляют из Северной Осетии во многие регионы России. Большую часть урожая отправляют в Москву и Санкт-Петербург.

В 2024 году урожай спаржи в Северной Осетии увеличился на треть и составил 200 тонн. В регионе выращивают 15 сортов этого растения.

Напомним, что урожай яблок на Кубани, по данным эксперта, снизился на 10% из-за заморозков.

Как писали ранее Юга.ру, Минсельхоз не нашел оснований для колебаний цен на российские арбузы и дыни.

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