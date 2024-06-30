В Северной Осетии вдвое увеличат площади под спаржу к 2028 году

Власти Северной Осетии увеличат площади под спаржу до 100 гектаров к 2027-2028 годам

24 июня «РБК Кавказ» со ссылкой на министра сельского хозяйства Северной Осетии Алана Кусраева сообщил , что в регионе увеличат площади спаржи в два раза. По планам к 2028 году они достигнут 100 гектаров.

«Хозяйство ООО «Долина спаржи» находится недалеко от Владикавказа, в Пригородном районе. Это самая крупная плантация — 55 гектаров спаржи. Планируется довести площади спаржи до 100 гектаров к 2027-2028 годам. Спрос на эту культуру очень большой», — рассказал Кусраев.

По его словам, сбор урожая спаржи уже начался. Ее поставляют из Северной Осетии во многие регионы России. Большую часть урожая отправляют в Москву и Санкт-Петербург.

В 2024 году урожай спаржи в Северной Осетии увеличился на треть и составил 200 тонн. В регионе выращивают 15 сортов этого растения.