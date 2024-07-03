В Краснодаре для врачей со всей России провели тренинг по клоунотерапии

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото, предоставленного Центром развития медицинской клоунады «Здесь с тобой»
    © Скриншот фото, предоставленного Центром развития медицинской клоунады «Здесь с тобой»

Врачи из Краснодара, Волгодонска, Майкопа, Новороссийска, Кургана, Ухты, Малого Ярославца, Балашихи и Москвы стали участниками всероссийского тренинга по клоунотерапии

3 июля центр развития медицинской клоунады «Здесь с тобой» сообщил Юга.ру, что в Краснодаре состоялся всероссийский тренинг по снижению эмоциональной нагрузки для медицинских работников и сотрудников некоммерческих организаций. Врачи и волонтеры из кубанской столицы, Волгодонска, Майкопа, Новороссийска, Кургана, Ухты, Малого Ярославца, Балашихи и Москвы стали его участниками.

Запузырить и подружить:

Организаторы ставили задачу показать медикам, как снимать у маленьких пациентов стрессовое состояние и переключать внимания на игру, радость в моменте и детскую непосредственность. В программе тренинга были индивидуальные и групповые упражнения, которые помогают раскрепощению и снятию зажимов, развитию словесной и телесной импровизации.

«Очень рада, что есть такие люди, которые посвящают медицинской клоунаде свою жизнь. На тренинге мне помогли встретиться с моим внутренним ребёнком — клоуном, и я так рада, что он живёт во мне! И что это состояние можно легко включить, зарядиться позитивом, дарить его окружающим. Я буду делать это. Удивительно, но это помогает больше быть собой и из-за этого меньше уставать», — рассказала по итогу тренинга инструктор ЛФК Марина.

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