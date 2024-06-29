Поселок рядом с парком «Краснодар» остается без воды четвертые сутки

Жители поселка Плодородный второй раз за два месяца остаются без воды

28 июня жители поселка Плодородный пожаловались в телеграм-канал «Туподар Краснодар» на отключение воды. По их словам, с 5 до 6 утра из крана бежала «тоненькая струйка», «но быстро исчезла».

Жители сказали, что воды нет 4-й день, питьевой воды «в продаже уже давно нет», а техническую не подвозят.

«Уже мольба о помощи! Плодородный без воды... третьи сутки вообще никакой. Двое суток как бы ремонтировали что-то, доложили, что все сделали и уехали! А воды как не было, так и нет!»