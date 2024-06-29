Поселок рядом с парком «Краснодар» остается без воды четвертые сутки
Жители поселка Плодородный второй раз за два месяца остаются без воды
28 июня жители поселка Плодородный пожаловались в телеграм-канал «Туподар Краснодар» на отключение воды. По их словам, с 5 до 6 утра из крана бежала «тоненькая струйка», «но быстро исчезла».
Жители сказали, что воды нет 4-й день, питьевой воды «в продаже уже давно нет», а техническую не подвозят.
«Уже мольба о помощи! Плодородный без воды... третьи сутки вообще никакой. Двое суток как бы ремонтировали что-то, доложили, что все сделали и уехали! А воды как не было, так и нет!»
В 2023-м прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды:
«Весь поселок обрывает все возможные каналы связи с администрацией, а тем счастливчикам, которые смогли прорваться, отвечают или что «у вас уже все починили», или — последняя версия — «ведутся работы».
«На котельной — гробовая тишина. НИКОГО! Если и сегодня ничего не изменится, то мы и на выходные без воды останемся! Над нами просто издеваются! Или эксперимент проводят, сколько у людей терпения?»
Видимо, ничего так и не изменилось, поскольку в 23:30 28 июня телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал короткое сообщение о том, что вода в Плодородном так и не появилась, а подвоз технической воды не организовали.
Судя по обращениям жителей поселка, проблемы с водоснабжением возникают регулярно, предыдущие дни без воды были в конце апреля.
Как сообщали Юга.ру, 4 июня два района Сочи остались без воды из-за крупной аварии на магистральном водоводе.