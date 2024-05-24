РЖД создадут лист ожидания и сервис для быстрой покупки онлайн-билетов

22 мая ТАСС со ссылкой на замначальника департамента информатизации Юрия Данилова сообщил о том, что РЖД сделают лист ожидания для покупки онлайн-билетов. Также перевозчик создаст сервис для быстрого приобретения билета.

«Лист ожидания — это когда вы встаете в онлайн-очередь. Соответственно, если пассажиры отказываются от билетов или перевозчик добавляет дополнительные вагоны, то у пассажир может заранее купить билет», — рассказал Данилов.

По его словам, данный сервис находится на разработке. Первый этап планируют запустить в мае.



Услуга для быстрой покупки билетов будет доступна для пассажиров в третьем квартале 2024 года.

«Мы проанализировали поведение пассажиров. Большинство случаев неуспешных покупок связаны с тем, что пассажир долго выбирает места на схеме вагона поезда. Соответственно, иногда не получается купить билеты. Поэтому мы разрабатываем сервис, где вы задаете набор параметров и происходит мгновенная покупка», — отметил замначальника департамента информатизации.