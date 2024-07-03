Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Что-то не так с Кевином»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 6 июля пройдет спецпоказ драмы «Что-то не так с Кевином». Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон и Эзра Миллер (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 6 июля показ драматического фильма режиссёра Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином». Ленту будут демонстрировать в кинотеатре «Каро 8».

Это экранизация одноимённого романа Лайонел Шрайвер. В России лента выходила под названием «Цена нелюбви». Тильда Суинтон и Эзра Миллер исполнили в картине главные роли. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Успешная писательница в жанре путевого очерка Ева Хачадурян рожает сына Кевина и всю себя посвящает его воспитанию. В пятнадцать лет ребенок решается на самоубийство. Горюющая Ева пытается понять, что толкнуло сына на этот поступок и есть ли её вина в происшедшем.

Драму будут транслировать на английском языке с русскими субтитрами. После показа фильм можно будет обсудить с критиком. Начало в 17:00.