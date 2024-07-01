Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом мелодраму «Привычка жениться»
4 июля в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение фильма «Привычка жениться» (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ. 4 июля в 19:30 в Краснодаре можно будет посмотреть и обсудить с психологом Анной Сокол мелодраму «Привычка жениться» режиссера Джерри Риса.
По сюжету дочь влиятельного человека Голливуда собирается замуж за миллионера и покорителя женских сердец Чарльза Пирла. Друзья жениха решают устроить ему мальчишник. В одном из баров Чарльз встречает певицу Вики. Забравшись к ней ночью в дом, он сталкивается с неприятностями от ухажера Вики, известного гангстера.
В главных ролях фильма: Ким Бейсингер и Алек Болдуин.
Кинопоказ и обсуждение мелодрамы пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу: улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.
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