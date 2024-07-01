Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом мелодраму «Привычка жениться»

По сюжету дочь влиятельного человека Голливуда собирается замуж за миллионера и покорителя женских сердец Чарльза Пирла. Друзья жениха решают устроить ему мальчишник. В одном из баров Чарльз встречает певицу Вики. Забравшись к ней ночью в дом, он сталкивается с неприятностями от ухажера Вики, известного гангстера.



В главных ролях фильма: Ким Бейсингер и Алек Болдуин.



Кинопоказ и обсуждение мелодрамы пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу: улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.