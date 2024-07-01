Банк РНКБ отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ

Реклама ООО "ПР-Лидер" ИНН: 7725299743 ERID: j1SVHyf65EC2YFmzS
Краснодарский край

Распечатать

  • Квитанции ЖКХ, платежки коммунальные © http://pravdaurfo.ru/
    Квитанции ЖКХ, платежки коммунальные © http://pravdaurfo.ru/

1 июля банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ для клиентов — физических лиц

Ранее размер комиссии зависел от договоренностей банка с конкретным поставщиком и от способа платежа (через кассы банка, устройства самообслуживания, интернет-банк или мобильное приложение). 

Теперь клиенты РНКБ смогут без комиссии платить за электричество, воду, газ, вывоз мусора и капремонт. 

При использовании автоплатежей и шаблонов для оплаты услуг ЖКХ в интернет-банке и мобильном приложении комиссия отменяется автоматически, без дополнительных настроек.

РНКБ ежедневно принимает около 50 тыс. коммунальных платежей в дистанционных каналах обслуживания. Средний чек такого платежа — 892 рубля. Платежи за услуги ЖКХ занимают более четверти общего количества всех дистанционных платежей в банке, при этом около 84% из них клиенты погашают из мобильного приложения.

Улыбнись чистому городу:

«Мы обнулили комиссию за коммунальные платежи для всех наших клиентов-физических лиц в любых каналах обслуживания, независимо от наличия льготной категории. Отмечу, что самыми популярными остаются онлайн-платежи — только за май в мобильном приложении банка оплатили коммунальные услуги на сумму около 1,5 млрд рублей. А благодаря прямым договорам банка с поставщиками коммунальных услуг, клиенты могут видеть в мобильном приложении актуальные начисления по своему лицевому счёту и настроить автоматические платежи для своевременной оплаты, — отметил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. 

Как писали Юга.ру, в некоторых районах Краснодара и пригородных поселках поднимут тарифы на воду.

Банки Деньги ЖКХ РНКБ Финансы

Новости

В парке «Ривьера» Сочи откроется бесплатный уличный кинотеатр
В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону стартовал летний ресторанный фестиваль завтраков
«Google Переводчик» добавил 110 новых языков. Среди них есть осетинский, чеченский и крымскотатарский
Краснодар и Сочи возглавили рейтинг по росту цен на вторичное жилье
Аналог «Артека». Детей из России начнут отправлять в лагеря Северной Кореи
Участковая из Новочеркасска рассказала о зарплате в 40 тыс. рублей. Видео стало вирусным, и ее вынудили уволиться

Лента новостей

Реклама на сайте