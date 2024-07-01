Краснодарский край занял 21 место по доходам населения — эксперты

Краснодарский край оказался на 21 позиции в рейтинге среди регионов России по доходам населения в первом полугодии 2024 года

Эксперты «РИА Новости» проанализировали степень доходов населения в регионах России и составили рейтинг. Они сравнили прибыль граждан и стоимость фиксированного потребительского набора в первой половине 2024 года.

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 3,96. Следом идут Ненецкий автономный округ (3,45), Чукотский автономный округ (2,89), Магаданская область (2,87) и Москва (2,83).

Краснодарский край оказался на 21-м месте — 1,89. Доля населения за чертой бедности составляет 8,7%, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Ростовская область на 35-м — 1,73, Адыгея на 42-м — 1,71.

Замыкает рейтинг Ингушетия с показателем всего 1,1. В этом регионе самая большая доля населения, живущего за чертой бедности, — почти 28%.