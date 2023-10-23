Жителям Краснодарского края не хватает своей зарплаты — аналитики

Аналитики hh.ru провели опрос среди 4 934 соискателей РФ в период с 2 по 13 октября 2023 года. Специалисты выяснили, достаточно ли респондентам текущей зарплаты на основные траты. По России доход чаще всего устраивает представителей сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (34%) и «Информационные технологии» (32%).

По данным исследования, 16% опрошенным жителям Краснодарского края хватает своего заработка. Как сообщают аналитики, в 2021 году зарплатой были довольны 29% сотрудников региона.

Еще 32% кубанцев сказали, что зарплаты на основные нужды хватает с трудом. Так чаще отвечали респонденты из профсфер «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 42%).

Исследование показало, что 53% сотрудникам края недостаточно своей заработной платы на основные нужды. Об этом рассказали работники сфер «Административный персонал» (58%) и «Медицина, фармацевтика» (57%). В 2021 году на острую нехватку текущего дохода на Кубани жаловались только 32% опрошенных.

Из 20% нуждающихся для покрытия основных трат не достает до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 26% необходимо еще до 20 тыс. рублей, а 54% — более 20 тыс.



Напомним, что исследователи hh.ru выявили самые дефицитные профессии в Краснодарском крае и Адыгее в октябре 2023 года.



Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край, по данным экспертов, занял 18 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения.