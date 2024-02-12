В Краснодарском крае стало меньше миллиардеров — ФНС

По сравнению с 2022 годом, в 2023 году количество жителей Кубани, получающих более 1 млрд, уменьшилось (63 против 55 соответственно). При этом доход в 10 млрд рублей так и остался всего у одного человека в регионе. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на УФНС.

По информации налоговой службы региона, в 2023 году количество налогоплательщиков, представивших декларации с доходами от 500 млн до 1 млрд рублей, достигло 89 человек. В 2022 году их было 75.



Жителей Кубани с состоянием от 100 млн до 500 млн рублей в этом году стало на пять человек больше (420 против 415). Число миллионеров с доходами от 10 млн до 100 млн рублей увеличилось на 113 человек в сравнении с 2022 годом — до 3239 человек.

В 2023 году в категории людей с состоянием от 1 млн до 10 млн рублей прибавилось 384 человека. То есть, сейчас их 52 394.

Напомним, что в 2023 году Краснодарский край, по данным экспертов, занял 18 место в рейтинге среди регионов РФ по доходам населения.



Как писали ранее Юга.ру, на Кубани в 2023 году банкротов стало почти вдвое меньше.