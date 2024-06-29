Мэр Буйнакска ушел в отставку после отравления 228 жителей водопроводной водой

28 июня администрация Буйнакска сообщила на своей ВК-странице, что глава города Исламудин Нургудаев досрочно сложил полномочия. Причины отставки не уточняются, зато пресс-служба Буйнакска поблагодарила Нургудаева за заслуги:

«За неполные семь лет в муниципалитете было реализовано множество федеральных и региональных программ. Построены детские сады, благоустроены дворы, парки, скверы и аллеи. Одно из основных и, наверное, самых главных достижений, это строительство новой водоводной линии Чиркей-Буйнакск», — высказались чиновники.

Строительство водовода «Чиркей — Буйнакск» завершили в декабре 2023 года. Однако жители по-прежнему жалуются на длительные перебои с подачей воды в дома.