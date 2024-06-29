Мэр Буйнакска ушел в отставку после отравления 228 жителей водопроводной водой
Глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев ушел в отставку после массового отравления водопроводной водой. Администрация назвала главным достижением чиновника строительство водовода
28 июня администрация Буйнакска сообщила на своей ВК-странице, что глава города Исламудин Нургудаев досрочно сложил полномочия. Причины отставки не уточняются, зато пресс-служба Буйнакска поблагодарила Нургудаева за заслуги:
«За неполные семь лет в муниципалитете было реализовано множество федеральных и региональных программ. Построены детские сады, благоустроены дворы, парки, скверы и аллеи. Одно из основных и, наверное, самых главных достижений, это строительство новой водоводной линии Чиркей-Буйнакск», — высказались чиновники.
Строительство водовода «Чиркей — Буйнакск» завершили в декабре 2023 года. Однако жители по-прежнему жалуются на длительные перебои с подачей воды в дома.
В 2023 году ученые заявили об угрозе дефицита воды в Анапе:
После открытия нового водовода глава Буйнакска Нургудаев сказал, что внутригородские сети водоснабжения и водоотведения изношены на 80%.
Незадолго до отставки мэра десятки горожан отравились водопроводной водой. С 9 июня минимум 228 человек госпитализировали после массового отравления.
10 июня Роспотребнадзор назвал причиной отравления водопроводную воду, а у шестерых заболевших обнаружили несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус.
Сотрудники ЖКХ рассказали журналисту «Кавказского узла»*, что массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды.
Как сообщали Юга.ру, 28 июня жители поселка Плодородный второй раз за два месяца остались без воды.
* — «Кавказский узел» учрежден ООО «МЕМО», признанным иноагентом в РФ.