Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильмы «CODA: ребенок глухих родителей» и «Рука Бога»
В Краснодаре на выходных пройдет серия кинопоказов. После просмотра фильмы можно будет обсудить с ведущим и зрителями (16+)
Краснодарский образовательный проект Renaissance анонсировал серию кинопоказов. 29 июня состоится просмотр ленты «CODA: ребенок глухих родителей». Это англоязычный ремейк французской ленты «Семейство Белье». 17-летняя Руби помогает родственникам вести рыболовный бизнес.
30 июня можно будет оценить драму «Рука Бога» итальянского режиссёра Паоло Соррентино. Действие просиходит в 1984 году в Неаполе. Семья подростка Фабьетто обсуждает друг друга, соседей и происходящие вокруг события, в частности — возможный переход Диего Марадоны из «Барселоны» в «Наполи».
Начало показов в 20:00. После просмотра ленты можно будет обсудить с ведущим и зрителями.
Встречи пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Узнать подробности можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 5-7 июля пройдут премьерные показы спектакля A.N.T.R.O.P.O.S от команды «Культурные люди». Рассказ драматурга Антона Чехова «Человек в футляре» лежит в основе постановки.