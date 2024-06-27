Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильмы «CODA: ребенок глухих родителей» и «Рука Бога»

Краснодарский край

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  • © Изображение от Freepik
    © Изображение от Freepik

В Краснодаре на выходных пройдет серия кинопоказов. После просмотра фильмы можно будет обсудить с ведущим и зрителями (16+)

Краснодарский образовательный проект Renaissance анонсировал серию кинопоказов. 29 июня состоится просмотр ленты «CODA: ребенок глухих родителей». Это англоязычный ремейк французской ленты «Семейство Белье». 17-летняя Руби помогает родственникам вести рыболовный бизнес.

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30 июня можно будет оценить драму «Рука Бога» итальянского режиссёра Паоло Соррентино. Действие просиходит в 1984 году в Неаполе. Семья подростка Фабьетто обсуждает друг друга, соседей и происходящие вокруг события, в частности — возможный переход Диего Марадоны из «Барселоны» в «Наполи».

Начало показов в 20:00. После просмотра ленты можно будет обсудить с ведущим и зрителями.

Встречи пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 5-7 июля пройдут премьерные показы спектакля A.N.T.R.O.P.O.S от команды «Культурные люди». Рассказ драматурга Антона Чехова «Человек в футляре» лежит в основе постановки.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильмы «CODA: ребенок глухих родителей» и «Рука Бога»
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