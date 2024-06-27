Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильмы «CODA: ребенок глухих родителей» и «Рука Бога»

В Краснодаре на выходных пройдет серия кинопоказов. После просмотра фильмы можно будет обсудить с ведущим и зрителями (16+)

30 июня можно будет оценить драму «Рука Бога» итальянского режиссёра Паоло Соррентино. Действие просиходит в 1984 году в Неаполе. Семья подростка Фабьетто обсуждает друг друга, соседей и происходящие вокруг события, в частности — возможный переход Диего Марадоны из «Барселоны» в «Наполи».

Начало показов в 20:00. После просмотра ленты можно будет обсудить с ведущим и зрителями.

Встречи пройдут в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100. Узнать подробности можно по ссылке.