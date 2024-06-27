Акулы, ламы и пёсики. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 27 июня

Кадр из трейлера к фильму «Любовь и пёсики» © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлеркин»

Кадр из трейлера к фильму «Любовь и пёсики» © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлеркин»

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 27 июня (18+)

В комедии «Бывший в помощь» (16+) Лера с Германом готовятся к свадьбе. Жених собирается подарить своей невесте автомобиль. Неожиданно продавцом салона оказывается бывший парень его возлюбленной Макс. Во время тест-драйва машины Лера ударяется головой и забывает последний год жизни, а с ним — Германа. В хорроре «Челюсти. Кровавый риф» (18+) лучшие подруги отправляются в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула.

Вестерн «Горизонты: Часть 1» (18+) — новый проект двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Костнера («Танцующий с волками»). Действие фильма происходит на американском Западе в 1861-1865 годы. Переселенцам с Востока предстоит преодолеть далёкий путь, освоить новые земли и сражаться с индейцами. Приключенческая драма «Мой любимый чемпион» (6+) рассказывает о 13-летней Саше, которую не понимают ни одноклассники, ни мама. Её лучший и единственный друг — строптивый конь Джонатан. Чтобы сохранить лошадь, юной спортсменке нужно выиграть турнир.

Мультфильм «Эмма в мире лам» (6+) рассказывает о девочке, которая живет в удивительном мире животных. Однако героиня всё чаще задается вопросом о своем происхождении. Чтобы найти ответы, Эмма отправляется в путешествие, в котором ей предстоит найти друзей и родственников. Главные герои мультфильма «Сирокко из страны ветров» (6+) — Кармен и её младшая сестра Жюльетта. Они проводят день в гостях у детской писательницы. Пока хозяйка отдыхает, девочки находят фигурку, которая открывает им портал в сказочный мир.

В мелодраме «Любовь и пёсики» (16+) терьер Бобби Би и ши-цу Дзё-Дзё влюблены, но их хозяева — ветеринар и его гламурная клиентка — даже не знакомы. Чтобы стать одной семьей, собаки решают свести людей. Действие фантастической мелодрамы «Ты просто космос» (16+) происходит на поломанном шаттле между Юпитером и Сатурном. Адам и Джейн пытаются исправить поломку и в свободное время развлекают себя просмотром фильмов и танцами. В какой-то момент они затевают серьезный спор — лучше им провести оставшиеся дни как друзья или любовники.

В триллере «Драйвер» (18+) чемпион по мотокроссу и бывший военный Джек берется доставить груз, чтобы обеспечить будущее своему младшему брату. С оплатой героя обманывают, и он оставляет товар себе. Вернувшись домой, Джек не обнаруживает там родственика. Тогда герой отправляется на его поиски. Действие хоррора «Синистер. Пожиратель душ» (18+) происходит в глухой деревне, где начали исчезать дети. Жители сразу заговорили о демоне из местной байки. Расследовать дело берутся два детектива.