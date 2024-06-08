В Краснодаре пройдет фестиваль, посвящённый группе The Beatles

Фестиваль Love and Music пройдет в Краснодаре. Гостей ждет концерт под открытым небом и два спектакля о группе The Beatles (0+)

7 июня режиссер Мария Павлова рассказала Юга.ру о том, что этим летом в Краснодаре она организует мультижанровый фестиваль Love and Music, посвященный творчеству группы The Beatles. Музыкальная часть фестиваля пройдет 29 июня на пешеходной улице Чапаева. Выступят две кавер-группы — The Amplifiers из Краснодара и Redvanova band из Новороссийска, сольный исполнитель Даниил Горский и коллектив «The Beatles в театре». На концерте под открытым небом прозвучат рок-н-ролльные баллады 1950-х. Вход для всех свободный.

Спектакль «The Beatles: история четырёх» © Фотограф: Мария Журавлева

В театральной части фестиваля 1 и 3 июля пройдут показы двух музыкальных спектаклей. «The Beatles: история четырёх» — биографическая сказка о молодости, рок-н-ролле, дружбе, радостях и горестях, с которыми сталкивается каждый человек, осмелившийся идти за мечтой.



«The Beatles: путь на вершину» — история об уже повзрослевших Битлах, покоривших Гамбург. Впереди их ждёт путь на вершину успеха, который изменит их судьбы. По словам режиссера Марии Павловой, постановки можно смотреть отдельно друг от друга. «Битлз — мой маленький протест, моя дорогая музыкальная шкатулка, место, где я могу спрятаться от невзгод и разочарований. Ни один проект не принес мне столько любви, как этот», — отметила Мария.