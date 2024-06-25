Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить «Твин Пикс: Сквозь огонь»

Критик Кира Кац анонсировала на 30 июня показ психологического фильма ужасов «Твин Пикс: Сквозь огонь». Это приквел знаменитого сериала Дэвида Линча, который выходил в 1990-1991 годы.

Сюжет строится вокруг последней недели жизни популярной ученицы старшей школы Лоры Палмер и расследования убийства Терезы Бэнкс. Лента номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

После показа фильм можно будет обсудить с критиком. Начало в 17:00.

«Твин Пикс» — вымышленный городок в живописной долине с населением всего 50 тыс. человек. История сериала начинается с известия об обнаружении обнажённого тела Лоры Палмер, которое завернули в полиэтилен и выбросили в озеро. Постепенно шериф открывает для себя и зрителей тёмную и страшную сторону жизни обитателей городка. В 2019 году журнал Rolling Stone признал «Твин Пикс» самым страшным сериалом в истории.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 июня покажут ленту «Отель «Америка» режиссера Андре Тешине с Катрин Денёв в главной роли.