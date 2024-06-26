Мэрия Ростова-на-Дону сняла с рейсов 31 автобус из-за неработающих кондиционеров

Ростовская область

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  • Автобусы Ростова-на-Дону © Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону
    Автобусы Ростова-на-Дону © Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону

Департамент транспорта Ростова-на-Дону с начала мая снял с маршрутов 31 автобус из-за сломанных кондиционеров. Проверки будут проходить до конца лета

20 июня мэрия Ростова-на-Дону сообщила, что департамент транспорта с начала мая снял с маршрутов 25 автобусов из-за сломанных или неработающих кондиционеров.

25 июня городская администрация сообщила о новой проверке общественного транспорта, после которой с рейсов сняли еще 6 автобусов — кондиционеры были неисправны. Взамен на маршруты выпустили резервный транспорт.

Депутат Милонов предложил штрафовать плохо пахнущих пассажиров:

«Система кондиционирования воздуха должна обеспечивать температурный режим не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия», — отметили в мэрии.

Всего с мая специалисты выявили более 120 нарушений температурного режима. Департамент транспорта Ростова-на-Дону будет проверять общественный транспорт до конца лета.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у половины муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов нет кондиционеров.

Активисты Сочи призвали Минтранс и Роспотребнадзор запретить автобусы без кондиционеров.

Общественный транспорт Ростов-на-Дону Транспорт

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Мэрия Ростова-на-Дону сняла с рейсов 31 автобус из-за неработающих кондиционеров
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