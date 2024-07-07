Ева Польна даст живой концерт в парке «Краснодар»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 5 августа состоится концерт бывшей солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны (6+)

Парк «Краснодар» анонсировал на 5 августа живое выступление певицы Евы Польны. Бывшая солистка поп-группы «Гости из будущего» даст концерт в амфитеатре.

Начало выступления в 19:00, билеты в продаже.

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Ева Польна начала сольную карьеру в 2014 году. Дебютный альбом «Поёт любовь», записанный совместно с Юрием Усачёвым, стал одним из самых ожидаемых релизов российских исполнителей. Песни, получившие наибольшую известность: «Миражи», «Я тебя тоже нет (Je T’aime)», «Весь мир на ладони моей».

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