Ева Польна даст живой концерт в парке «Краснодар»
В амфитеатре парка «Краснодар» 5 августа состоится концерт бывшей солистки группы «Гости из будущего» Евы Польны (6+)
Парк «Краснодар» анонсировал на 5 августа живое выступление певицы Евы Польны. Бывшая солистка поп-группы «Гости из будущего» даст концерт в амфитеатре.
Начало выступления в 19:00, билеты в продаже.
Ева Польна начала сольную карьеру в 2014 году. Дебютный альбом «Поёт любовь», записанный совместно с Юрием Усачёвым, стал одним из самых ожидаемых релизов российских исполнителей. Песни, получившие наибольшую известность: «Миражи», «Я тебя тоже нет (Je T’aime)», «Весь мир на ладони моей».
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