Вышел трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Красный» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Красный» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кино Трейлеры»

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила дебютный трейлер новогодней комедии «Красный» (18+)

YouTube-канал «Кино Трейлеры» поделился тизером фильма «Красный» с русскими субтитрами. Комедия расскажет историю мистического похищения Санты-Клауса. Чтобы спасти Рождество, командир спецотряда E.L.F. обращается за помощью к самому известному охотнику за головами. На поиски Санты они отправятся вместе с говорящим белым медведем.

Читайте также:

Дуэйн Джонсон и Крис Эванс исполнили главные роли. Джейк Кэздан, известный по «Джуманджи: Новый уровень» выступил режиссёром ленты. Мировая премьера картины состоится 15 ноября.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в июле покажут концерт, балет, оперу и спектакль.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Вышел трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном
«Таша Пушкина». В Краснодаре покажут исторический перформанс о жене поэта
Игрок «Балтики» Данила Козлов переходит в ФК «Краснодар»
В некоторых районах Краснодара и пригородных поселках поднимут тарифы на воду
Проект дороги в обход Адлера проходит госэкспертизу
Пластик, одежда, бумага: рассказываем, что будут принимать на сортировку в ТЦ под Краснодаром

Лента новостей

Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду
Вчера, 08:50
Бесплатный музей, сад бонсай, кимоно в аренду
4 малоизвестные фишки Японского сада в Краснодаре
«Дома надоело»
25 июня, 13:03
«Дома надоело»
Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
24 июня, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию

Реклама на сайте