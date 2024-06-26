Вышел трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном

YouTube-канал «Кино Трейлеры» поделился тизером фильма «Красный» с русскими субтитрами. Комедия расскажет историю мистического похищения Санты-Клауса. Чтобы спасти Рождество, командир спецотряда E.L.F. обращается за помощью к самому известному охотнику за головами. На поиски Санты они отправятся вместе с говорящим белым медведем.