Вышел трейлер новогодней комедии «Красный» с Дуэйном Джонсоном
Кинокомпания Amazon MGM Studios представила дебютный трейлер новогодней комедии «Красный» (18+)
YouTube-канал «Кино Трейлеры» поделился тизером фильма «Красный» с русскими субтитрами. Комедия расскажет историю мистического похищения Санты-Клауса. Чтобы спасти Рождество, командир спецотряда E.L.F. обращается за помощью к самому известному охотнику за головами. На поиски Санты они отправятся вместе с говорящим белым медведем.
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