В сети появился трейлер хоррора «Носферату» с дочерью Джонни Деппа в главной роли

YouTube-канал «Кино Трейлеры» поделился коротким видеороликом «Носферату» с русскими субтитрами. Это ремейк классического фильма ужасов 1922 года. Роберт Эггерс, снявший «Маяк» и «Ведьму», выступил режиссёром ленты.

События разворачиваются в 1800-х годах. Агент по недвижимости Томас Хаттер приезжает в замок графа Орлока, чтобы помочь ему приобрести соседний дом. В ходе общения риелтор начинает подозревать, что имеет дело с вампиром.

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз снялась в одной из главных ролей. Николас Холт («Меню»), Билл Скарсгард («Джон Уик 4»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули») и Уиллем Дефо («Святые из Бундока») составили ей компанию в фильме.

Премьера картины состоится 25 декабря 2024 года.