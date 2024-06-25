Концерт, балет, опера и спектакль. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»

В Краснодаре продолжают показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в июле покажут концерт, балет, оперу и спектакль.

Расписание кинопоказов: 5 июля концерт международного оркестра «Утопия» (12+), центр классической музыки «Концертхаус» (Вена);

14 июля спектакль «Чайка» (18+), Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург);

21 июля балет L.A.D. (12+), Екатеринбургский театр оперы и балета;

28 июля опера «Саул» (18+), театр «Ан дер Вин» (Вена). Узнать подробности и купить билеты на сеансы можно на сайте.