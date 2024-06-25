Концерт, балет, опера и спектакль. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В Краснодаре продолжают показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в июле покажут концерт, балет, оперу и спектакль.

Читайте также:

Расписание кинопоказов:

  • 5 июля концерт международного оркестра «Утопия» (12+), центр классической музыки «Концертхаус» (Вена);
  • 14 июля спектакль «Чайка» (18+), Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург);
  • 21 июля балет L.A.D. (12+), Екатеринбургский театр оперы и балета;
  • 28 июля опера «Саул» (18+), театр «Ан дер Вин» (Вена).

Узнать подробности и купить билеты на сеансы можно на сайте.

Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ в рамках проекта «Кино на траве». 26 июня в 19:30 можно будет посмотреть и обсудить с психологом Юлией Аврамиди ленту «Отель «Америка» режиссера Андре Тешине.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья. 7 саженцев уже погибли
В Краснодаре иномарка вылетела с третьего этажа ТРЦ «Галерея»: подробности
Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по росту потребления пива в 2023 году
Прокуратура против духоты: администрацию Сочи разрешили посещать в пляжной одежде, шортах и майках
В «Атамани» выходные посвятят окрошке. Тонной холодного супа накормят всех гостей
Концерт, балет, опера и спектакль. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»

Лента новостей

«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
Сегодня, 13:03
«Дома надоело». Как смотрят Евро-2024 в амфитеатре парка «Краснодар»
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Вчера, 15:10
«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию
Прокуратура против духоты
Сегодня, 11:23
Прокуратура против духоты
Администрацию Сочи разрешили посещать в пляжной одежде, шортах и майках

Реклама на сайте