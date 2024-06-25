Концерт, балет, опера и спектакль. Краснодарцев приглашают на «Волшебные вечера»
В Краснодаре продолжают показывать постановки всемирно известных театров и кинематографистов (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На большом экране в июле покажут концерт, балет, оперу и спектакль.
Читайте также:
Расписание кинопоказов:
- 5 июля концерт международного оркестра «Утопия» (12+), центр классической музыки «Концертхаус» (Вена);
- 14 июля спектакль «Чайка» (18+), Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург);
- 21 июля балет L.A.D. (12+), Екатеринбургский театр оперы и балета;
- 28 июля опера «Саул» (18+), театр «Ан дер Вин» (Вена).
Узнать подробности и купить билеты на сеансы можно на сайте.
Как писали Юга.ру, интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал новый кинопоказ в рамках проекта «Кино на траве». 26 июня в 19:30 можно будет посмотреть и обсудить с психологом Юлией Аврамиди ленту «Отель «Америка» режиссера Андре Тешине.
Вчера, 15:10«Обещание не вредить природе — пустая фраза»
Ученые объяснили, как стройка горнолыжного курорта в Лагонаки угрожает тектонике, ландшафтам и краснокнижному биоразнообразию
Сегодня, 11:23Прокуратура против духоты
Администрацию Сочи разрешили посещать в пляжной одежде, шортах и майках