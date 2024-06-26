В Сочи поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног и покалечил ребенка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Лазаревском районе Сочи ребенка потоком воздуха отбросило от железной дороги. Пострадавшего госпитализировали в больницу

25 июня пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте сообщила, что в поселке Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи 8-летний мальчик играл рядом с рельсами и не заметил приближающийся поезд «Адлер-Владикавказ». Машинист подавал звуковые сигналы, а после применил экстренное торможение.

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Потоком воздуха от проходящего поезда ребенка сбило с ног, он упал и получил травмы головы и тела. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как писали Юга.ру, РЖД возобновит мультимодальные перевозки на курорты Северного Кавказа и Приэльбрусья. Пассажиры смогут приобрести «единый билет» в формате «поезд + автобус».

Дети Поезда Сочи

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