Над морем в Туапсе сбили беспилотник

Рано утром 22 сентября в Туапсе сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Туапсе два раза — в 4:30 и 4:35. Пуски произвели в сторону моря, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

«По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на берегу повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет. Жалобы от населения не поступали.

Как писали Юга.ру, в начале сентября два беспилотника сбили над Ростовом-на-Дону. Один человек пострадал.