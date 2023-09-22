Над морем в Туапсе сбили беспилотник

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Рано утром 22 сентября в Туапсе сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Туапсе два раза — в 4:30 и 4:35. Пуски произвели в сторону моря, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

«По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он  уничтожен», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на берегу повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет. Жалобы от населения не поступали.

Как писали Юга.ру, в начале сентября два беспилотника сбили над Ростовом-на-Дону. Один человек пострадал. 

СВО Туапсинский район

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Над морем в Туапсе сбили беспилотник

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