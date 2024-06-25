Власти Ростовской области запустят новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор»
На судне «Валдай» можно будет добраться из Ростова-на-Дону в станицу Багаевскую и Семикаракорск, а на «Метеоре» — из Таганрога в Волгоград
24 июня судоходная пассажирская компания «Дон» сообщила о запуске регулярных перевозок из Ростова-на-Дону в станицу Багаевскую и Семикаракорск и обратно. Первые рейсы запланированы на 2, 4 и 6 июля. Дальнейшее расписание утвердят позже.
Добраться из Ростова-на-Дону в Багаевскую стоит от 650 рублей по будням и от 1300 рублей по выходным. В Семикаракорск — от 900 и 1800 рублей.
Кроме того, 19 июня правительство Ростовской области сообщило о планах связать Таганрог с Волгоградом — «Метеор» будет ходить через Ростов-на-Дону и станицу Романовская. Судно на подводных крылья рассчитано на 116 пассажирских мест и обслуживается экипажем из четырех человек. Тестовые запуски планируется провести в сентябре.
Время в пути 3 дня:
Также из Ростова-на-Дону в Азов и обратно продолжают ходить «Валдаи». Судна вместимостью 45 человек были закуплены в 2023 году, их запустили на рейсы в конце марта.