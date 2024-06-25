Власти Ростовской области запустят новые речные маршруты на суднах «Валдай» и «Метеор»

На судне «Валдай» можно будет добраться из Ростова-на-Дону в станицу Багаевскую и Семикаракорск, а на «Метеоре» — из Таганрога в Волгоград

24 июня судоходная пассажирская компания «Дон» сообщила о запуске регулярных перевозок из Ростова-на-Дону в станицу Багаевскую и Семикаракорск и обратно. Первые рейсы запланированы на 2, 4 и 6 июля. Дальнейшее расписание утвердят позже.

Добраться из Ростова-на-Дону в Багаевскую стоит от 650 рублей по будням и от 1300 рублей по выходным. В Семикаракорск — от 900 и 1800 рублей.