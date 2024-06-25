Показ мод в грязелечебнице. Ессентуки претендуют на звание фешн-столицы РФ
В Ессентуках впервые состоится курортный показ мод. Событие соберет 300 участников со всей России
Министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин анонсировал на 28 июня первый курортный модный показ. Он состоится в Ессентуках в грязелечебнице, построенной в стиле античного неоклассицизма.
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«В одном из красивейших мест курортного региона КМВ пройдет праздник креативной экономики. Планируется, что в показе примут участие около 300 дизайнеров и профессионалов моды из разных регионов России. Они представят свои коллекции, которые отражают все тенденции этого сезона», — сообщил ТАСС Денис Полюбин.
По его словам, на событие уже зарегистрировались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, республик Северного Кавказа и городов Ставропольского края.
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