Показ мод в грязелечебнице. Ессентуки претендуют на звание фешн-столицы РФ

Ставропольский край

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  • © Фото Racool_studio, Freepik.com
    © Фото Racool_studio, Freepik.com

В Ессентуках впервые состоится курортный показ мод. Событие соберет 300 участников со всей России

Министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин анонсировал на 28 июня первый курортный модный показ. Он состоится в Ессентуках в грязелечебнице, построенной в стиле античного неоклассицизма.

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«В одном из красивейших мест курортного региона КМВ пройдет праздник креативной экономики. Планируется, что в показе примут участие около 300 дизайнеров и профессионалов моды из разных регионов России. Они представят свои коллекции, которые отражают все тенденции этого сезона», — сообщил ТАСС Денис Полюбин.

По его словам, на событие уже зарегистрировались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, республик Северного Кавказа и городов Ставропольского края.

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Показ мод в грязелечебнице. Ессентуки претендуют на звание фешн-столицы РФ
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