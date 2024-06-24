Свадебное платье и кроссовки: в Железноводске пройдет забег невест

Девушки в свадебных платьях пробегут по улицам Железноводска 6 июля. Победительнице подарят полет на воздушном шаре (18+)

14 июня администрация Железноводска сообщила, что в городе в четвертый раз пройдет забег невест. Участницы в свадебных платьях 6 июля пробегут марафон в Курортном парке.

Помимо забега девушек ждут соревнования по бросанию свадебного букета, конкурс на лучший танцец, селфи и дефиле. Принять участие могут замужние и незамужние девушки, которым исполнилось 18 лет. Дресс-код — свадебное платье.