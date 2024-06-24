Свадебное платье и кроссовки: в Железноводске пройдет забег невест
Девушки в свадебных платьях пробегут по улицам Железноводска 6 июля. Победительнице подарят полет на воздушном шаре (18+)
14 июня администрация Железноводска сообщила, что в городе в четвертый раз пройдет забег невест. Участницы в свадебных платьях 6 июля пробегут марафон в Курортном парке.
Помимо забега девушек ждут соревнования по бросанию свадебного букета, конкурс на лучший танцец, селфи и дефиле. Принять участие могут замужние и незамужние девушки, которым исполнилось 18 лет. Дресс-код — свадебное платье.
«Каждая девушка мечтает примерить на себя свадебное платье, а в Железноводске для этого необязательно искать жениха. Забег невест мы проводим уже не первый год и он собирает множество любителей свадебных традиций», — отметил глава города Евгений Бакулин.
Мэрия сообщает, что победительница получит в подарок полет на воздушном шаре. Также среди призов — отдых в глэмпинге и сертификаты в салон красоты. Заявки на участие принимаются до 1 июля.
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