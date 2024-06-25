В Краснодаре иномарка вылетела с третьего этажа ТРЦ «Галерея»: подробности

В Краснодаре BMW вылетела с крытой парковки ТРЦ «Галерея». Родители и ребенок, находившиеся в иномарке, погибли

25 июня 93.RU сообщили , что в Краснодаре BMW вылетела с третьего этажа крытой парковки ТРЦ «Галерея». На место прибыли пожарные, спасатели и медики.

По данным СМИ, в иномарке находились три человека: двое родителей и ребенок. Личность мужчины установили. Им оказался 37-летний житель Краснодара.



Позже 93.RU рассказали, что все трое, находившиеся в машине, погибли.



Пресс-служба полиции Краснодара опубликовала официальный комментарий:



«Сегодня в 12:09 в управление МВД России по Краснодару поступило сообщение о ДТП, в результате которого автомобиль марки BMW упал на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ, расположенного на улице Володи Головатого.

Находившиеся в салоне транспортного средства 37-летний водитель, женщина (пассажир) и несовершеннолетний ребенок (мальчик) от полученных травм скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия».