Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по росту потребления пива в 2023 году

В 2023 году на Кубани потребление пива составило 302,7 млн литров. По данному показателю регион занял четвертое место в РФ, но стал лидером по росту употребления

25 июня «РБК Вино» со ссылкой на данные ассоциации производителей пива, солода и напитков сообщил , что в Краснодарском крае потребление пива в 2023 году составило 302,7 млн литров, в 2022 году — 262,2 млн литров. Кубань заняла четвертое место среди регионов РФ по этому показателю, но при этом стала абсолютным лидером по росту употребления данной алкогольной продукции.

«Краснодарский край стал абсолютным лидером по росту потребления с гигантским отрывом — 40 млн литров, то есть +15% год к году», — рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.

По его словам, рост связан с повышенным интересом к внутреннему туризму, а Краснодарский край является одним из основных туристических регионов страны.



В прошлом году первое место по потреблению пива в России заняла Московская область (561,5 млн литров, в 2022 году — 573 млн литров). На второй позиции оказались Москва (453,6 млн литров, в 2022 году — 458,2 млн литров) и Свердловская область (349,2 млн литров, в 2022 году — 337,2 млн литров). Первая четверка регионов по потреблению пива осталась неизменна с 2020 года, а пятое место в 2023 году Башкирия уступила Тюменской области.