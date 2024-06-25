Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по росту потребления пива в 2023 году
В 2023 году на Кубани потребление пива составило 302,7 млн литров. По данному показателю регион занял четвертое место в РФ, но стал лидером по росту употребления
25 июня «РБК Вино» со ссылкой на данные ассоциации производителей пива, солода и напитков сообщил, что в Краснодарском крае потребление пива в 2023 году составило 302,7 млн литров, в 2022 году — 262,2 млн литров. Кубань заняла четвертое место среди регионов РФ по этому показателю, но при этом стала абсолютным лидером по росту употребления данной алкогольной продукции.
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«Краснодарский край стал абсолютным лидером по росту потребления с гигантским отрывом — 40 млн литров, то есть +15% год к году», — рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.
По его словам, рост связан с повышенным интересом к внутреннему туризму, а Краснодарский край является одним из основных туристических регионов страны.
В прошлом году первое место по потреблению пива в России заняла Московская область (561,5 млн литров, в 2022 году — 573 млн литров). На второй позиции оказались Москва (453,6 млн литров, в 2022 году — 458,2 млн литров) и Свердловская область (349,2 млн литров, в 2022 году — 337,2 млн литров). Первая четверка регионов по потреблению пива осталась неизменна с 2020 года, а пятое место в 2023 году Башкирия уступила Тюменской области.