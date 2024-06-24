Пробки к Черному морю: затор на М-4 от Горячего Ключа растянулся почти на 10 км

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка протяженностью около 10 км

24 июня Краснодарском крае на пути к Черному морю на трассе М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор. Пробка в районе Горячего Ключа от станицы Пятигорской достигла 8,7 км. Преодолеть данный участок, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», можно только за час.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что на 24 июня до 13:00 на участке трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой вводили реверсивное движение.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 24 июня скопилась огромная очередь на входе в Японский сад.

Автомобили Горячий Ключ Дороги Пробки Черное море

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Пробки к Черному морю: затор на М-4 от Горячего Ключа растянулся почти на 10 км
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