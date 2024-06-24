Пробки к Черному морю: затор на М-4 от Горячего Ключа растянулся почти на 10 км
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка протяженностью около 10 км
24 июня Краснодарском крае на пути к Черному морю на трассе М-4 «Дон» образовался многокилометровый затор. Пробка в районе Горячего Ключа от станицы Пятигорской достигла 8,7 км. Преодолеть данный участок, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», можно только за час.
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