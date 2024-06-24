Жара не пугает: в Краснодаре на входе в Японский сад в скопилась огромная очередь

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/tipichkras
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/tipichkras

Краснодарцы в 36-градусную жару отправились в Японский сад. Люди стоят в очереди даже с маленькими детьми

24 июня телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал кадры большой очереди в Японский сад. 

Автор видео пишет, что даже жаркая погода не испугала людей — они готовы к прогулке и долгому ожиданию при +36 градусах. Некоторые посетители парка стоят в очереди с маленькими детьми.

Как попасть в Японский сад без очереди:

Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной многочисленных очередей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 24 июня с 13:00 до 16:00 из-за жары не работали аттракционы. Посетителей попросили ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью. 

Краснодар парк «Краснодар» Парки Погода Японский сад

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