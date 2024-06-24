Жара не пугает: в Краснодаре на входе в Японский сад в скопилась огромная очередь

Краснодарцы в 36-градусную жару отправились в Японский сад. Люди стоят в очереди даже с маленькими детьми

24 июня телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал кадры большой очереди в Японский сад. Автор видео пишет, что даже жаркая погода не испугала людей — они готовы к прогулке и долгому ожиданию при +36 градусах. Некоторые посетители парка стоят в очереди с маленькими детьми.

Как попасть в Японский сад без очереди: Самый простой и недорогой способ

Японский сад открыли в парке «Краснодар» в конце марта 2023 года. Посещение локации бесплатное, но попасть туда можно только по специальному QR-коду. Получить его можно в инфомате на входе в сад. Именно строгая пропускная система и стала причиной многочисленных очередей.