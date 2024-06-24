Детское тату за 5 тысяч рублей. В Краснодарском крае туристы жалуются на очередной развод на деньги

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Отдыхающая в Анапе женщина рассказала, что заплатила почти 5 тыс. рублей за татуировку краской для дочери

23 июня телеграм-канал «Жизнь на море — Новороссийск Геленджик Анапа» опубликовал видео, снятое туристкой в Анапе. Женщина рассказала, что у входа в дельфинарий её дочери предложили сделать временную татуировку краской. В прайс-листе была указана стоимость от 100 до 200 рублей, но там не было сказано, что это цена за один квадратный сантиметр. В итоге мастер сделал девочке рисунок в виде единорога, а с матери попросил почти 5 тыс. рублей.

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«Я повелась на манипуляции ребенком. Человек, который рисует татуировку, занят полностью ребенком, его обработкой. Он говорит: «Посмотри, какой красивый единорожка, давай еще блестки добавим, давай еще розовый цвет добавим». А когда дело доходит до оплаты, рисунок линейкой измеряют. В итоге получается 4 тыс. 700 рублей», — рассказала женщина.

По её словам, потом мастер начинает давить на ребенка и говорить ему: «Не плачь, я не буду ничего стирать, это мама плохая».

Как писали Юга.ру, на рынках Анапы появились ценники на фрукты поштучно. Одна ягода черешни или абрикос стоят 5 рублей.

Анапа Деньги Курорты и туризм отдых Развлечения

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